Celstraffen tot zes jaar voor juwelenroof Dresden

DRESDEN - Vijf leden van een criminele bende zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot ruim zes jaar voor een juwelenroof in de Duitse stad Dresden. Een zesde verdachte is vrijgesproken. De roof in november 2019 was een van de meest spectaculaire overvallen in Duitsland ooit.