Oh my god! Carnaval

Een Telegraaf-verslaggever in Oeteldonk. Dat is wennen... Ⓒ Telegraaf

Oeteldonk - Honderdduizenden, zo niet, miljoenen mensen vieren vanaf vandaag carnaval in met name Brabant en Limburg. Wat is dat toch, dat carnavalsgevoel? En kunnen ‘die van boven de sloten’ het ook krijgen? De Telegraaf stuurde ras Noord-Hollander Ilan Sluis naar Den Bosch... Oh nee, naar Oeteldonk!