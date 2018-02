Stroopwafels bakken in Frankrijk

Nieske van der Zee en Bart Rijnhout zijn in gesprek met Aida Samaniego Tersmette over artsen, verpleegkundigen en verloskundigen die in Zweden nodig zijn Ⓒ Thijs Rooimans

Houten - „Ik zag in Frankrijk in een winkeltje toevallig een zakje stroopwafels staan en vanaf dat moment ging het roer om”, vertelt Marc Strategier op de Emigratiebeurs in Expo Houten. ,,Ik dacht bij mezelf: ’dat moet ik in het buitenland gaan verkopen’.”