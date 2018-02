Achtereekte trakteert zichzelf op McFlurry na olympisch goud

Ⓒ BOUWMAN, RENE

PYEONGCHANG - Of Carlijn Achtereekte nog iets bijzonders ging doen na haar historische gouden medaille op de drie kilometer van de Olympische Spelen in Pyeongchang? Ze lachte: ,,Nou, ik slaap in één appartement met Marrit Leenstra. En wij maken steeds grapjes over het eten van een McFlurry in het olympisch dorp. Dit lijkt me daar wel een geschikte dag voor.”