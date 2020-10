Wapenfanaat betrapt met enorm arsenaal

De politie was in september ook al bij de 43-jarige man nadat een tipgever had gemeld dat hij een handgranaat zou hebben. De man bekende en gaf de granaat aan de agenten. Maandag keerde de politie terug naar zijn huis omdat vermoed werd dat hij meer wapens had. Er werden naast handgranaten ook vlindermessen, ploertendoders, wurgstokken, pepperspray en munitie aangetroffen. De hele collectie is in beslag genomen. Waarom de man de wapens in huis had, weet de politie niet.