Vrouw steekt vriend neer nadat hij in bed plast

Het slachtoffer heeft aan de politie van East Baton Rouge, Louisiana verteld dat hij wakker gemaakt werd door Lacost. Ze begon vervolgens meteen op hem in te slaan. De man probeerde zichzelf in veiligheid te brengen, waarop de verdachte naar de keuken rende en een mes greep. Daarna stak ze op hem in.

Volgens de New York Post waren de twee die avond op stap geweest en hadden ze allebei flink gedronken. Lacost heeft aan rechercheurs laten weten dat zij en haar vriend van plan waren hun relatie te beëindigen. Ze heeft toegegeven dat ze boos werd nadat hij zichzelf ondergeplast had en hem het bed daarna uitwerkte. Maar volgens Lacost probeerde de man, wiens naam anoniem is, haar te wurgen en was de steekpartij zelfverdediging.