Premium Het beste van De Telegraaf

Wurgslang ontsnapt in Heemskerk: ’Niet schrikken, ze is echt ongevaarlijk’

Door Dennis Mantz Kopieer naar clipboard

Chucky vijf maanden na de ontsnapping door de overbuurman gevonden in de garage. Ⓒ jjfoto/Vincent de Vries

HEEMSKERK - Sylvia van Hoolwerff had de hoop op een hereniging met haar twee ontsnapte rattenslangen - Chucky en Tiffany - na een half jaar wel opgegeven. Maar ’wonder boven wonder’ dook slang Chucky plotseling op bij de overbuurman in zijn garagebox. Zou ook Tiffany dan nog ergens rondhangen in de wijk? „Ze betekent veel voor me.”