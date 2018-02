Duizenden straat op tegen racisme

Italianen en migranten demonstreerden zaterdag zij aan zij. Ze droegen in Macerata onder meer spandoeken bij zich met slogans tegen geweld en racisme. Italiaanse media berichten dat volgens de organisatoren zo'n 30.000 mensen deelnamen aan de demonstratie. De autoriteiten hebben dat niet bevestigd.

Sommige betogers hadden rode, hartvormige ballonnen meegenomen met de namen van slachtoffers van de schietpartij, waarbij zes mensen gewond raakten. De schutter was naar verluidt woest om de dood van een achttienjarige vrouw. Haar lichaamsdelen waren bij Macerata aangetroffen in koffers. De politie arresteerde later een Nigeriaanse verdachte.

De afgelopen jaren zijn honderdduizenden migranten per boot gearriveerd in Italië. Dat heeft geleid tot maatschappelijke onrust.