Onderzoek naar dood ’informant’ Freddy Janssen

Dat laat een woordvoerder van de landelijke eenheid weten naar aanleiding van een nieuwe publicatie in het AD over de dood van Janssen. Volgens de krant hebben politie en justitie informatie over zijn rol als informant achtergehouden in het onderzoek naar zijn dood. Bronnen binnen politie en justitie bevestigen aan De Telegraaf dat Janssen inderdaad informant was.

Janssen was doodgeschoten maar hoe dat is gebeurd, werd nooit duidelijk. De beruchte crimineel Jan B. uit Hulten werd door de rechtbank aanvankelijk veroordeeld voor het wegmaken van het lichaam. Volgens B. had Janssen zichzelf door het hoofd geschoten in zijn bijzijn. Het Hof sprak B. later vrij van het wegmaken van het lichaam van Freddy. ’Betrokkenen’ zeggen in het AD dat de rechtbank bewust informatie is onthouden over de dubbelrol van Janssen.

„We zeggen nooit iets over een informant om redenen van veiligheid, dus gaan hier nu ook niet op in. Deze zaak speelt al langer. We gaan kijken of er inderdaad nieuwe ontwikkelingen zijn en bepalen dan of die onderzocht moeten worden en door wie dat dan gaat gebeuren”, aldus de woordvoerder.

Er is de laatste jaren veel onrust binnen het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Landelijke Eenheid die contact heeft met informanten. Er zouden fouten zijn gemaakt met twee informanten en ook zou er sprake zijn van een verziekte werksfeer. Eind deze maand komt de Inspectie Veiligheid en Justitie met een rapport over de onrust.