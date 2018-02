Slachtoffer steekpartij in Boxtel gevonden

Ⓒ FPMB BERNT VAN DONGEN

BOXTEL - In Boxtel is op straat een gewonde gevonden die vermoedelijk slachtoffer is geworden van een steekpartij. Een traumaheli kwam voor de man, maar het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er is volgens de politie niemand aangehouden.