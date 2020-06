Corona zet streep door bedevaart moslims naar Mekka

Vorig jaar trok de hadj 2,5 miljoen moslims van over de hele wereld. Het is dan praktisch onmogelijk voldoende afstand te houden. Dit jaar mag eind juli uitsluitend een zeer beperkt aantal inwoners meedoen, onder wie vertegenwoordigers van alle nationaliteiten die in het land leven.

Het islamitische koninkrijk met ongeveer 35 miljoen inwoners telt inmiddels ruim 161.000 coronagevallen. Het aantal coronadoden is tot nu toe ruim 1300.