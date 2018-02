Auto te water bij Duinrell: één dode

Een derde man kon zelf uit het voertuig komen. Hij is in het ziekenhuis aangehouden. De drie zaten in een wagen die vanaf de parkeerplaats van het attractiepark vannacht om 03.15 in het water terecht kwam.

De auto is met een kraanwagen uit het water getakeld. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de toedracht van het eenzijdige ongeluk.

Het zou, volgens getuigen van de reddingsactie, gaan om mannen met een Slowaakse nationaliteit.

Hulpverleners kwamen meteen op de melding af. Duikers van de brandweer hielpen een van de mannen die nog zelfstandig uit de auto wist te komen op de kant. De andere twee moesten uit de auto worden gered. Ze werden hierna al op de parkeerplaats gereanimeerd en naar het ziekenhuis vervoerd waar de ene man uiteindelijk overleed. De auto moest met een speciale kraan uit het water worden gehaald.

De politie doet met de Afdeling Verkeersongevallenanalyse onderzoek naar het ongeval waarbij geen andere auto betrokken was. Vandaag wordt onder andere sporenonderzoek verricht.

De man die zelfstandig uit het voertuig kwam is een 28-jarige zonder vaste woon- en of verblijfplaats. Hij was mogelijk de bestuurder. De politie zegt dat dit een standaard procedure is bij een dergelijk ernstig ongeluk.