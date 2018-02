Rutte herdenkt slachtoffers Koreaanse Oorlog

,,Vandaag tonen wij onze respect aan de gesneuvelde Nederlandse soldaten en hun Koreaanse kameraden, met wie ze schouder aan schouder hebben gevochten. Hun moed, hun vastberadenheid en hun opoffering mogen nooit worden vergeten", zei Rutte bij het stenen monument dat is afgeleid van een molen.

De premier sprak in het bijzonder zijn dank uit voor de Koreaanse herinnering aan luitenant-kolonel Marinus den Ouden die het bevel voerde over de eerste groep Nederlandse militairen in Korea. Den Ouden kwam in februari 1951 om het leven tijdens de slag om Hoengseong. ,,Hij was een van de 123 Nederlandse soldaten die hoogste prijs betaalden, strijdend voor vrijheid in Korea", aldus Rutte.

Over het boek zei de premier dat hij hoopt dat ,,dit zal helpen meer bekendheid te geven aan de betrokkenheid van Nederland bij de Koreaanse Oorlog".