Doden door explosie tijdens carnaval Bolivia

De politie vermoedt dat een gasfles van een straatverkoper ontplofte, mogelijk doordat hete olie de gastoevoerslang had aangetast. De Boliviaanse president Evo Morales bracht via Twitter zijn medeleven over aan de families van de slachtoffers. Hij liet weten dat de gewonden hulp wordt geboden en de exacte toedracht onderzocht wordt.

Het carnaval in Oruro is elk jaar een groot spektakel en trekt tienduizenden mensen. In 2014 vielen tijdens de parade ook al eens vier doden, nadat een loopbrug instortte.