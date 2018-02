Boko Haram laat dertien ontvoerde mensen gaan

Regeringstroepen leveren in Nigeria al geruime tijd verbeten strijd met de jihadisten van Boko Haram. Ⓒ REUTERS

MAIDUGURI - De islamitische terreurorganisatie Boko Haram heeft in het noordoosten van Nigeria dertien mensen vrijgelaten. Een woordvoerder van de Nigeriaanse regering maakte dat bekend. Met hulp van het Internationaal Comité van het Rode Kruis had de regering over de vrijlating onderhandeld.