Spreekbuis Noord-Korea zwijgt over uitnodiging

Volgens het persbureau overhandigde Kim Yo-jong zaterdag op ,,hoffelijke" wijze een persoonlijke brief van haar broer en maakte zijn ,,intenties" duidelijk aan de Zuid-Koreaanse president. Dat ze Moon tevens had uitnodigd bleef achterwege.

Kim Yo-jong maakt deel uit van een delegatie die vanwege de Olympische Spelen in Zuid-Korea is. Ze is het eerste lid van de Noord-Koreaanse regerende dynastie dat een bezoek brengt aan het zuidelijke buurland.