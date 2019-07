’Niet meer dan twee ouders voor een kind’

In de nieuwe regeling houden twee ouders het wettelijk gezag over het kind. Er komt wel ’deelgezag’ voor maximaal twee andere ouders zoals pleegouders of stiefouders. Ze krijgen dan beperkte invloed. Ze kunnen bijvoorbeeld met het kind naar de huisarts of cijfers op school opvragen.

De Staatscommissie Herijking ouderschap pleitte in 2016 voor vier wettelijk erkende ouders. Juridische ouders hebben meer rechten en plichten tegenover het kind. Door de komst van andere vormen dan het traditionele gezin zou dat nodig zijn, aldus de commissie.

Maar zover gaat de nieuwe regeling van het kabinet dus niet. Vooral D66 maakt zich sterk voor het meerouderschap, maar vindt daar de ChristenUnie en het CDA tegenover zich in de coalitie.

Wees

Het COC, dat opkomt voor de belangen van onder anderen homoseksuelen, laat in een reactie weten dat het „uiterst bezorgd” is. „Meerouders mogen dan straks wel mee naar een klassenavond, maar hun kind wordt wees als de officiële ouders overlijden. Dat vind ik onacceptabel”, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

Verder komt er een nieuwe regeling voor draagmoeders. Bij het draagouderschap moet volgens de plannen al voor de geboorte duidelijk zijn wie de ouders zijn. Dat moet dan bij de rechter worden geregeld. Elk draagmoederschap zal in een register worden vastgelegd zodat kinderen altijd hun biologische ouders kunnen terugvinden. Op de geboorteakte komt de naam van de wensouders.

Ook wordt draagmoederschap in het buitenland mogelijk. Verder komt er op korte termijn nog een onderzoek naar de vergoeding die er moet komen voor de kosten van het draagmoederschap.

Bekijk ook: Kinderen kunnen straks vier wettelijk erkende ouders hebben