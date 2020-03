Zondag nieuw overleg met scholen en medisch specialisten

De specialisten komen zondagmiddag om 14.00 uur langs op het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat onder meer om afgevaardigden van de Federatie Medisch Specialisten, die dit weekend het kabinet opriepen om de scholen alsnog te sluiten.

Aan het einde van de middag overleggen ministers Slob en Van Engelshoven vervolgens ook met de scholen.

Een deel van de oppositie, onder aanvoering van Baudet (Forum voor Democratie) en Wilders (PVV) wil zondag nog debatteren over het sluiten van de scholen. Daar is geen animo voor, maar in de coalitie wordt inmiddels ook twijfel of scholen niet dicht moeten. Binnen D66 klinkt dat de tijd daar wel rijp voor zou zijn. CDA zegt de bijeenkomsten van morgen af te wachten.