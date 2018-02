Snorders lopen tegen de lamp tijdens carnaval: 4300 euro boete

Elk jaar proberen de zwarte taxi’s een graantje mee te pikken van de drukte in de Brabantse steden. Snorders die voor een tweede keer worden betrapt, moeten rekening houden met een bestuurlijke boete van 10.000 euro.

De illegale taxi’s zijn vaak te vinden bij stations of in drukke uitgaansgebieden. Ze bieden vaak ritjes aan onder de normale prijs.

In Breda werden de afgelopen avond en nacht negen carnavalvierders opgepakt. Vier voor mishandeling, de anderen voor belediging of het verstoren van de openbare orde. In Tilburg zijn vier mensen aangehouden voor vergelijkbare zaken. ,,Fijne carnaval verder en zoek op tijd een toilet'', twittert de Tilburgse politie die negentien feestvierders op de bon slingerde voor wildplassen.

Carnaval duurt nog tot en met dinsdag.