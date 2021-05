Ⓒ ANP/HH

Den Haag - De breuk tussen Thierry Baudet en Wybren van Haga was een kwestie van tijd geworden. De uitslag van de verkiezingen verraste niet alleen vanwege het feit dat FvD acht zetels had gewonnen. Dat de nummer twee Van Haga op eigen kracht honderdduizenden stemmen had binnengesleept, legde bloot dat het leiderschap van Baudet niet vanzelfsprekend hoefde te zijn.