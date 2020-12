Toeslagenstelsel op de schop, maar: een kwestie van lange adem

Het is vooral aan de politiek om daarin, tijdens de kabinetsformatie na de verkiezingen in maart, keuzes te maken, benadrukt Van Huffelen. Die hervorming gaat naar verwachting wel even duren: voordat het stelsel helemaal op de schop is gegaan, kunnen we zomaar één, of zelfs twee kabinetten, verder zijn. „Het is een kwestie van kiezen en doen”, zegt Van Huffelen. „We kunnen niet nog een formatie voorbij laten gaan, zonder te kiezen voor iets anders.”

De staatssecretaris presenteert maandag daarom alvast drie varianten voor een nieuw toeslagenstelsel. Grof gezegd is de eerste om het geld te verschuiven van ouders naar organisaties rond kinderopvang, zorg en huur. Bij de tweede variant krijgen ouders een toelage of belastingkorting die niet van hun inkomen afhangt. En bij de derde gaat naast de toeslagen ook het belastingstelsel op de schop.

Om de zorgtoeslag af te kunnen schaffen, stellen de ministeries vooral voor om het minimumloon te verhogen en tegelijkertijd de zorgpremie te verlagen. In plaats van een lagere zorgpremie kan er ook voor worden gekozen om iedereen een gelijke toelage of belastingkorting te geven voor de zorgkosten.

Huren verlagen

Bij de huurtoeslag legt het kabinet als optie neer om de verhuurdersheffing en de huren verder te verlagen, zodat de toeslag een stuk kleiner en eenvoudiger kan worden. Bij de kinderopvang is de optie vooral om de opvang direct te betalen in plaats van via de ouders en met een toeslag. Daarna kan er eventueel worden toegewerkt naar gratis kinderopvang.

De meest vergaande optie is om naast de toeslagen ook het belastingstelsel op de schop te gooien. Daarbij verdwijnen naast de toeslagen ook alle aftrekposten en wordt een nieuw en eenvoudig stelsel opgetuigd. Die bestaat dan uit een paar belastingschijven en het uitdelen van toelages die niet meer van iemands inkomen afhangen.

De gehele Tweede Kamer wil dat het toeslagenstelsel op de schop gaat, met als voorname aanleiding de toeslagenaffaire, waarbij tienduizenden ouders in de knel raakten door een veel te harde aanpak van de overheid. Daarnaast is ook al jaren onvrede over de begrijpelijkheid en voorspelbaarheid van de toeslagen. Die gaan vaak gepaard met grote voorschotten en daarmee ook flinke terugvorderingen, wat voor financiële problemen zorgt.

„We vragen heel veel van mensen, met name van mensen die soms moeite hebben om dat goed te begrijpen”, zegt Van Huffelen. Het maakt de Belastingdienst tot een van de grootste schuldeisers van Nederland.