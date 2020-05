Man vindt 125.000 euro bij pinautomaat

De Amerikaan wilde online sokken voor zijn opa kopen, maar moest daarvoor eerst geld storten op zijn bankrekening. Aangekomen bij de bank zag hij een plastic zak op de grond liggen. Daarin bleek een flinke stapel briefjes van 20 en 50 dollar te zitten.

„Ik wist niet wat ik moest doen. Ik was in shock”, zo vertelt de jongen aan CNN. Aangezien het zondag was, was de bank gesloten en besloot hij de politie te bellen. Twee agenten namen de zak mee naar het politiebureau. Na het tellen bleek er 135.000 dollar oftewel 125.000 euro in te zitten.

Het geld was bedoeld om de pinautomaat mee te vullen. Hoe het op straat terecht is gekomen, is nog onduidelijk. Naar eigen zeggen heeft Jose nooit overwogen om het geld zelf te houden. „Dit geld had zijn leven enorm kunnen veranderen, maar hij bleef eerlijk en koos ervoor om het juiste te doen”, aldus een woordvoerder van de politie.

De politie heeft Jose inmiddels flink in het zonnetje gezet. Ook werd de student criminologie uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Van een lokaal radiostation kreeg hij kaartjes voor het American football en lokale ondernemers gaven hem in totaal 1600 dollar.

En die sokken voor zijn opa die hij ging kopen, die kwamen er: „Ik ben naar huis gegaan en heb ze online besteld.”