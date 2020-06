Live | Politie Den Haag voert charge uit tegen demonstranten Malieveld

Ⓒ De Telegraaf

DEN HAAG - Waarnemend burgemeester Johan Remkes heeft zondag een noodbevel afgegeven vanwege de aanwezigheid van tientallen mensen op het Malieveld in Den Haag. De politie is op grote schaal aanwezig en de ME voert een charge uit. Demonstranten die weigeren het veld te verlaten worden gearresteerd.