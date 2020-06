Politie arresteert 37 demonstranten Malieveld

Enkele tientallen mensen waren, ondanks een oproep van de politie en van organisator Viruswaanzin om vooral niet te komen, toch naar de hofstad afgereisd om te protesteren. Dit ondanks een verbod van de Haagse waarnemend burgemeester Johan Remkes en een uitspraak van de kortgedingrechter die zaterdag de bestuurder in het gelijk stelde. Het leverde 37 arrestaties op, veelal omdat de demonstranten ondanks meerdere verzoeken van de agenten weigerde te vertrekken.

Ook werd er door een aantal met fietsen naar de politie gegooid. De arrestaties werden vergezeld door hoongeroep van omstanders die de politie uitscholden voor onder meer ’landverraders’.

Voor het overgrote deel van de middag lag het Malieveld er op een spelend kind na redelijk verlaten bij. Rond een uur of een werd het wat drukker, waarna de politie wat later besloot in te grijpen. De demonstranten kregen de kans om naar het Centraal Station te gaan, maar dat weigerde een aantal. Daarop werden ze ingerekend.

Een demonstrant tijdens de verboden demonstratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

De politie voerde daarmee het noodbevel uit dat waarnemend burgemeester en plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden zondagmiddag uitvaardigde. Daarin stond dat mensen die van plan zijn te demonstreren en daarmee het verbod en de uitspraak van de kortgedingrechter negeren worden gesommeerd dat niet te doen. De demonstranten die zich daar niet aan hielden mochten aangehouden worden.

De Haagse politie was zondag extra alert op eventuele demonstranten of relschoppers die ondanks het verbod toch naar de stad zouden komen. Vorige week liep een protest van Viruswaanzin compleet uit de hand en moest de ME in actie komen. Er werden toen 425 mensen gearresteerd. Ook stond de politie op scherp. Er was een Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (NSGBO) opgetuigd om eventuele rellen het hoofd te bieden.

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Om en nabij het Malieveld stond zondag de politie in groten getale. Johan van Spijker uit Lemele was speciaal naar de hofstad gekomen. „Ik wilde toch even gaan kijken. Ik mag dan wel niet demonstreren, maar er mag wel meer niet. Ik heb hier met mensen afgesproken die ik vorige week hier had ontmoet. Normaal ben ik niet van het demonstreren, maar ik maak mij erg veel zorgen. Corona is een dekmantel om iedereen te vaccineren”, vertelt Van Spijker. Anderen komen een kijkje nemen omdat zij nieuwsgierig zijn. „Ik woon hier in de buurt en ik dacht even te kijken wat er hier gebeurt, maar het is rustig”, vertelt een Hagenaar op de fiets. Een vrouw is speciaal uit Ridderkerk naar Den Haag gegaan. „Demonstreren mag niet, dan haal ik maar een ijsje bij de ijscoboer bij het Malieveld”, zegt de Ridderkerkse die vorige week op het Malieveld demonstreerde.

Een aantal demonstranten maakt zich ernstige zorgen over de inperking van de vrijheden. „Dit kan toch niet zomaar? Waar is het recht op demonstreren?”, vraagt een vrouw zich af. Het Paleis van Justitie in Den Haag en de rechtbank in Rotterdam werden beplakt met bananen. Dat was een reactie op een oproep van actiegroep Viruswaanzin. Zij vinden dan Nederland verworden is tot een bananenrepubliek. „Er is geen rechtsgang meer waarbij waarheidsvinding en rechtvaardigheid centraal staat. In plaats daarvan worden er politieke belangen behartigd door de rechtsprekende macht”, aldus Viruswaanzin.