Politie maakt Malieveld leeg, weg richting stad afgesloten

Met een mobilofoon worden mensen opgeroepen op last van waarnemend burgemeester Johan Remkes weg te gaan uit Den Haag en niet te demonstreren. Anders lopen ze het risico aangehouden te worden. Remkes kondigde hiervoor op zondagmiddag een noodbevel af.

Van mensen van wie vermoed wordt dat ze willen demonstreren, wordt om legitimatie gevraagd en hun bestemming. Agenten wijzen hen daarbij nog eens op het demonstratieverbod.

De demonstratie, die toen ook verboden was, begon vorige week op een pleintje met een skatebaan naast het Malieveld. Dit pleintje is nu afgezet met hoge hekken. De manifestatie liep toen uit de hand en de ME moest ingrijpen. Er werden ongeveer vierhonderd mensen gearresteerd.