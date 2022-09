Oproep: bent u groot fan van Queen Elizabeth II?

Kopieer naar clipboard

Het overlijden van Queen Elizabeth II raakt ook Nederlanders. De Telegraaf is op zoek naar fans van de overleden, Britse koningin. Ben je van plan om naar Londen te gaan voor de uitvaart? Heb je de Queen van dichtbij gezien of zelfs ontmoet? We komen graag met je in contact! Mail je naam en telefoonnummer naar e.kossen@telegraaf.nl!