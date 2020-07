Burgemeester Bernheze: ’We waren heel erg beperkt geïnformeerd’

Burgemeester Moorman van Bernheze: „Weigeren was geen optie.”

Amsterdam - „Het is wrang dat je nu achteraf moet constateren dat we heel erg beperkt geïnformeerd waren”, zegt burgemeester Marieke Moorman van Bernheze in reactie op het onderzoeksrapport in nasleep van de dood van Rik van de Rakt. Al waren er wel signalen dat de verdachte Soeanese statushouder met psychische problemen kampte.