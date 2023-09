Twee Armeense militairen gedood bij grens met Azerbeidzjan

Het geweld tussen Armenië en Azerbeidzjan laait geregeld op omdat ze het niet eens kunnen worden over de status van Nagorno-Karabach, een grotendeels Armeense enclave in Azerbeidzjan. Ze voerden in de jaren negentig al een oorlog over het gebied en in 2020 nog eens. De Armeense premier Nikol Pashinyan zei in juli nog dat een nieuwe oorlog waarschijnlijk is.

Pashinyan beschuldigt de Azerbeidzjaanse troepen van genocide op de Armeense bewoners. Door het blokkeren van de Laçın-corridor, een belangrijke weg naar Armenië, zijn er in Nagorno-Karabach tekorten aan eten, medicijnen en brandstof. Ook de Nederlandse Tweede Kamer sprak twee weken geleden zijn zorgen uit over een dreigende genocide. Azerbeidzjan beschuldigt van zijn kant Armenië ervan de spanningen op te laten lopen door troepen te verzamelen aan de grens.