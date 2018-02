Verwarde man steekt eigen auto in brand

Agenten zijn druk met een verwarde man in Stadskanaal. Op de achtergrond zijn uitgebrande auto. Ⓒ De Vries Media

STADSKANAAL - In het Groningse Stadskanaal is de politie zondagochtend massaal uitgerukt voor een verwarde man die zijn auto in brand had gestoken. De man deed dat op zijn eigen oprit, vlak naast zijn woning. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het huis.