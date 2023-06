Premium Het beste van De Telegraaf

’Heel sociale club, een warm bad voor mensen die er komen’ Flevoland apetrots na historische promotie Almere City: ’Dit zijn drie kersen op de taart’

Justin (links) drinkt met zijn kameraad Emiel een pilsje aan de Grote Markt in Almere, niet ver van de plek waar de officiële huldiging zal plaatsvinden. Ⓒ Aldo Allessie

Almere - Ooit waren ze de ’zwarte schapen’ in de voetballerij, maar na de promotie van Almere City FC naar de Eredivisie kan niemand ze meer als buitenbeentjes zien. De jongste club in het betaald voetbal maakte zondagavond veel los in de Flevopolder, waar de inwoners apetrots zijn op ’hun’ spelers na de winst op Emmen.