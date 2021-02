Brand in garagebedrijf in Rotterdam

De brand brak uit rond 16.00 uur. Rond 17.15 uur kon alweer het sein brand meester worden gegeven.

Er zijn geen slachtoffers, volgens een woordvoerster. Volgens de veiligheidsregio was er ook niemand meer in het pand. In verband met de vele rook is een NL-alert verstuurd. De brandweer waarschuwde omwonenden deuren en ramen te sluiten wegens de rook.

De garage ligt vlak langs het spoor. Een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail liet weten dat het treinverkeer geen hinder heeft ondervonden.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.