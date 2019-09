Nieuwe verkiezingen dreigen in Londen

Dit is een tegenzet tegen oppositie in zijn partij. Europa-gezinde rebellen uit de Conservatieve Partij zeiden dinsdag de oppositie te helpen in de strijd tegen een No Deal-Brexit. Als ze dat doen, dan schrijft Johnson verkiezingen uit.

Johnson verwacht die verkiezingen met vlag en wimpel te winnen zodat hij zijn Brexit-strategie erdoor kan drukken. Een optie is om die verkiezingen pas te houden nadat de deadline voor de Brexit van 31 oktober is verlopen. Dan heeft hij in feite ook die harde Brexit.

Tegenstanders van de Brexit willen dinsdag werken aan een noodwet die een akkoordloos vertrek van de Britten uit de EU onwettig moet maken. De regering is woest over dit idee, dat gesteund wordt door zeker twintig conservatieve rebellen.

De premier rekent er op dat hij de steun krijgt van de kiezers omdat zijn belangrijkste tegenstrever, Labourleider Jeremy Corbyn, weinig populair zou zijn. Hij rekent erop dat de Britten alles liever hebben dan Corbyn in 10 Downing Street.

De oppositie is niet tegen een volksraadpleging als die maar voor de Brexit-deadline van 31 oktober wordt gehouden. Als die verkiezing er snel komt is het in feite wederom een referendum over de Brexit, omdat dit onderwerp alle andere onderwerpen overschaduwd.