’Sanquin versoepelt regels voor doneren plasma door homo’s’

Per wanneer plasma kan worden gedoneerd is nog niet duidelijk, zo zegt een woordvoerder van Sanquin. Maandag staat een gesprek gepland over het onderwerp met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en homobelangenorganisatie COC en patiëntenverenigingen. Volgens de zegsman is over een maand of twee duidelijk wanneer deze verandering in kan gaan.

De uitstelregels voor bloeddonatie en het feit dat homoseksuelen geen plasma kunnen doneren wekten bij velen verontwaardiging. Belangenorganisatie COC vindt trouwens ook de vier maanden uitstel bij donatie van bloed niet terecht. Eerder zei de organisatie al dat het wat COC betreft bij bloeddonatie moet gaan over de vraag óf je veilige seks hebt, niet over met wíe je seks hebt.

’Verschuiving’

Volgens de Sanquin-woordvoerder is er ten aanzien van plasmadonatie door mannen die seks hebben met mannen een „verschuiving in het veld gaande.” Internationaal wordt het beleid versoepeld, sinds de jaren 80 (aidstijdperk) zijn de virus-inactiverende stappen bij het productieproces van plasma-geneesmiddelen sterk verbeterd.

Er was een sterke weerstand uit de patiëntenhoek. Maar omdat er nu alternatieve geneesmiddelen zijn die niet op plasma zijn gebaseerd, wordt die ook minder, zo zegt hij.