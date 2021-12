Man die ’met touwladder’ binnendrong bij Queen was gewapend met kruisboog

De jongeman, een 19-jarige uit Southampton, werd zaterdagochtend omstreeks 8.30 uur (plaatselijke tijd) aangehouden door de politie, „momenten nadat hij het terrein had betreden.” Volgens een bron gebruikte hij een touwladder om over een hek te klimmen dat naast een openbare weg staat.

De man zou het terrein hebben betreden nabij de vertrekken van de koningin, maar volgens de politie raakte hij niet binnen in één van de gebouwen. De man zou „een aanvalswapen” bij zich hebben gehad, al wilde een woordvoerder van de politie daaromtrent niet meer informatie kwijt. Veiligheidsbronnen bevestigden aan de Sunday Mirror dat de man een kruisboog bij zich had toen hij door de politie werd aangehouden.

Een bron zei tegen de Mirror: „Veiligheidscontroleurs konden hun ogen niet geloven toen ze de man zagen met wat een kruisboog leek te zijn en stuurden onmiddellijk gewapende politie als een noodgeval op topniveau.”

Hoewel er snel ingegrepen werd, wordt er bij de veiligheidsdiensten naar verluidt toch geschrokken gereageerd op het incident. „Het is shockerend en angstaanjagend dat zoiets kon gebeuren terwijl de koningin en andere belangrijke royals aanwezig waren. Dit is zorgwekkend, we zullen dit grondig onderzoeken.” De indringer wordt ondervraagd door de politie. Over zijn motief is nog niets bekend.

Koningin Elizabeth was aanwezig in het paleis: zij viert er samen met haar oudste zoon Charles en zijn echtgenote Camilla kerst. De Queen zou tijdens het ontbijt op de hoogte zijn gebracht van het incident.