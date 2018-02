Bol.com stopt met verkoop lachgas

Dat meldt NH Nieuws. De gevolgen van het inhaleren van de inhoud van de patronen, blijken op lange termijn erg gevaarlijk. Bol.com vindt het onverantwoord om deze nog aan te bieden op de website.

„Aangezien de patronen steeds meer in opspraak raken en er eind vorig jaar is aangekondigd dat er op korte termijn ten aanzien van het kopen van lachgas(patronen) in de Warenwet strengere bepalingen zullen worden opgenomen, hebben wij vorige maand besloten de artikelen niet langer te verkopen”, zegt de woordvoerder van Bol.com tegen NH Nieuws.

Gevaren

Steeds meer jongeren en jongvolwassenen gebruiken lachgas als roesmiddel. Het wordt geïnhaleerd uit een ballon gevuld met lachgas uit patronen die eigenlijk zijn bedoeld om slagroom uit een cilinder te kunnen spuiten.

Een onderzoek uit 2016 van de Nationale Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) gaf aan dat het gebruik van lachgas niet gevaarlijk is, maar het Trimbos Instituut waarschuwt voor eventuele gevolgen van het gebruik.

Uit recent onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat er op lange termijn negatieve gezondheidseffecten zijn. Bij vaker en meer gebruik van lachgas komen concentratieproblemen, vermoeidheid en duizelingen steeds vaker voor.

Verslaving aan lachgas komt overigens weinig voor.