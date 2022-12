Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen Snorfiets raakt glans kwijt door helmplicht; omgeruild voor de fatbike

Lekker op de scooter cruisen met de wind door je haren; dat zit er met ingang van 1 januari niet meer in. Vanaf volgend jaar geldt – in navolging van Amsterdam – in heel Nederland namelijk een helmplicht voor snorfietsers. Verkoopcijfers van de scooter met blauw kenteken zijn tot een dieptepunt gedaald.