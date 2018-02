Strengere eisen aan hulporganisaties na Oxfam-schandaal

Mordaunt zei dat de hulporganisaties de plicht hebben om hun personeel en de mensen voor wie en met wie ze werken te beschermen tegen onder meer misbruik. De bewindsvrouw wil dat de hulporganisaties uitleggen op welke wijze ze die bescherming bieden.

Vorige week meldde Oxfam dat een aantal medewerkers van de Britse tak zich in Haïti schuldig had gemaakt aan ernstig wangedrag. Dat erkende de hulporganisatie na berichtgeving door The Times over vermeende seksfeesten met jonge prostituees na de aardbeving in 2010. Oxfam benadrukte wel dat er geen bewijs is gevonden dat minderjarige meisjes betrokken waren bij mogelijke seksfeesten.

De Britse zondagkrant Observer meldde dat medewerkers van Oxfam ook in Tsjaad gebruik hebben gemaakt van de diensten van prostituees. Die zouden in 2006 meerdere keren zijn uitgenodigd om naar de Oxfam-vestiging in het Afrikaanse land te komen. Een stafmedewerker van de hulporganisatie is daarom ontslagen, aldus de Observer. Oxfam kon dit bericht niet bevestigen.

De Nederlandse tak van Oxfam Novib zegt over de zaak: „Dit had nooit mogen gebeuren. Wat er in Haïti is gebeurd is verwerpelijk en past totaal niet bij een humanitaire organisatie die juist wereldwijd opkomt voor de rechten van vrouwen.” Volgens de NOS hebben inmiddels ruim vierhonderd donateurs opgezegd.