Annetta werd verliefd op een internetoplichter: ‘Hij zei dat hij alles zou terugbetalen’

Na twee weken chatten, werd Terry voor een geheime missie uitgezonden naar Nigeria. Omdat hij daar aan de slag zou gaan als undercoveragent, moest hij zijn telefoon in Amerika laten. Ik schrok, hoe moesten we dan met elkaar communiceren? Maar daar had Terry direct een oplossing voor...

Hij vroeg me 500 euro over te maken, zodat hij een telefoon kon kopen zodra hij op zijn bestemming was aangekomen. Ik wilde niets liever, maar had zelf ook geen geld. Door de schulden die ik aan mijn scheiding had overgehouden, stond ik onder bewindvoering en moest ik het doen met 75 euro per week.

