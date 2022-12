Premium Het beste van De Telegraaf

Voorspellingen van kristallenbol-kijkers voor 2023 niet bepaald positief

Door Marie-Thérèse Roosendaal Kopieer naar clipboard

Ⓒ Illustratie: Simon Weeda

Opperhoofden Mark Rutte en Joe Biden worden beiden vervangen door een vrouw, en een wetenschapper vindt iets ter preventie van Alzheimer. Toch een beetje licht in de duisternis van 2023, want de kristallenbol-kijkers en wichelroedelopers zien het nieuwe jaar somber in. De helderziende als zwartkijker. Hoewel… „De aarde blijft echt wel draaien, hoor.”