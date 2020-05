Woede om ’Bella Ciao’ uit omroepsysteem Turkse moskeeën

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anadolu Agency

IZMIR - In de Turkse stad Izmir zijn donderdag de omroepsystemen van verschillende moskeeën overgenomen. Het Italiaanse strijdlied Bella Ciao, dat in de Tweede Wereldoorlog veel werd gezongen, was te horen uit de minaretten. Turkije heeft woedend gereageerd. „Wie deze lelijke daad heeft begaan, zal zeker worden gevonden”, tweette Omer Celik, woordvoerder van de regerende AKP-partij.