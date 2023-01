Twee doden, vijf gewonden door steekpartij in Duitse trein

De Duitse politie is grootschalig uitgerukt en heeft de dader opgepakt in het station van Brokstedt, schrijven Duitse media. De dader zou in de trein begonnen zijn met het aanvallen van medepassagiers. Er zijn geen andere verdachten aangehouden.

Het is nog niet duidelijk hoe de gewonden eraan toe zijn, maar in ieder geval een van hen verkeert in levensgevaar. Ook heeft de politie nog geen zicht op het motief van de dader. Het station in Brokstedt is afgezet.