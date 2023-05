Premium Het beste van De Telegraaf

’Mass shooting’ begint in de VS bijna gewoon te worden

Door Frank van Vliet Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Associated Press

Een ’mass killing’, een schietpartij waarbij minstens vier doden vallen, begint in de VS bijna gewoon te worden. Pogingen om daar iets aan te doen stranden doorgaans in de politieke tegenstellingen. Aan de ene kant de wapenlobby en doorgaans de Republikeinen die nauwelijks iets willen doen aan het wapenbezit, en aan de andere kant de Democraten die dat wel proberen, maar doorgaans in het stof bijten.