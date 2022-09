Premium Het beste van De Telegraaf

Toerisme speelt in op Instagram-hype Op jacht naar het perfecte plaatje

Door Koen Nederhof

De sprookjesachtige witte huisjes op het Griekse eiland Santorini, met de zee en ondergaande zon als fraaie achtergrond, lenen zich bij uitstek voor het perfecte plaatje.

Wie reist, laat dat zien op de socials. Bekende trekpleisters spelen daar al jaren handig op in, en inmiddels haakt iedere doorsnee regio of plaats aan. Met allerhande campagnes, inclusief Instagram-spots en speciale logo’s. De vraag is of zij zichzelf daarmee in hun voet schieten, of toch de massa aan weten te spreken.