Britse vader doodgeschopt om Rolex-horloge: een van de daders 14-jarige jongen

Het slachtoffer, Steven McMyler, droeg volgens Sky News een Rolex-horloge van zo’n 13.000 pond, ruim 15.000 euro, om zijn arm.

De man werd meermaals geschopt tegen zijn hoofd. Dat gebeurde in de tuin van de markante Wigan Parish Church niet ver van Liverpool. De oudste verdachte, de 30-jarige Lewis Peake, wist de drie jongere verdachten op straat te overtuigen van de roofoverval. Hij bood ze daarbij een deel van de ’winst’. De Britse rechtbank spreekt van ’opportunistische roofdieren’ die ’s avonds kans zagen McMyler aan te vallen toen hij alleen was en een koffer bij zich had. Hij had gedronken en was volgens de rechter daardoor extra kwetsbaar.

Reis geannuleerd

McMyler had op de dag van de aanval naar Thailand af kunnen reizen, ware het niet dat de coronacrisis roet in het eten gooide. Na de aanval in Wigan vechtte McMyler voor zijn leven. De overvallers gingen er onder meer met zijn telefoon vandoor. Het horloge werd nooit teruggevonden door de autoriteiten.

De oudste verdachte, die de andere jongens ronselde, krijgt 13 jaar cel. De 20-jarige krijgt negen jaar. De 17-jarige jongen is veroordeeld voor acht jaar en de slechts 14 jaar oude tiener moet zes jaar zitten. Een vijfde verdachte moet nog voorkomen. De jongens ontkenden aanvankelijk betrokkenheid bij de schokkende zaak.

Heidi Cullum van de recherche spreekt van een ’trauma’ voor de familie en nabestaanden van McMyler. „Geen enkele straf zal genoegdoening brengen voor de familie van Steven.”