Activiste Dekker bedreigd door extreem-links

De bedreigingen zijn een reactie op Dekkers bekentenis op sociale media dat zij ook in contact staat met ’rechtse’ mensen, onder wie leden van het Forum voor Democratie en de VVD.

Dekker, die als radicale feministe regelmatig aanschuift aan talkshow-tafels, wil naar eigen zeggen uit haar bubbel breken, niet langer ’sektarisch door het leven gaan en alleen maar met (heel) linkse mensen mogen omgaan zonder veroordeling’.

Ze vindt nu dat mensen met verschillende politieke opvattingen meer contact met elkaar moeten zoeken en met elkaar in gesprek moeten gaan. ’Praat mét elkaar in plaats van over elkaar’. Dit laatste heeft zij zelf ook te lang gedaan, concludeert Dekker.

Reacties

Dekkers oproep lokte veel en hevige reacties uit. Behalve social media gebruikers die haar geluk wensen met haar besluit om andersdenkenden niet langer te demoniseren, krijgt Dekker naar eigen zeggen veel haat-reacties. ’Mijn moeder belde zelfs net of ik beter weer kan onderduiken, Dit is niet links of heel links, dit is extremisme pur sang’.

Dekker dook al eens onder nadat er commotie ontstond over controversiële uitspraken en tweets van haar over de politici Geert Wilders en Thierry Baudet.

Na haar bekentenis ook open te staan voor andere, minder linkse geluiden plaatste Dekker een aantal tweets waarin zij het onder meer opneemt voor de rechten van vrouwen in islamitische landen. In extreem-linkse kringen, waar kritiek op de islam wordt gezien als ’rechts’, viel dit niet in goede aarde.

Volgens linkse sociale media gebruikers vallen de bedreigingen aan Dekkers adres wel mee. Zij zien de reacties op Dekkers ’coming out’ als een bijdrage aan het debat. Desondanks kondigde Dekker een pauze van Twitter aan: ’Ik brak met de groep en nu moet mijn kop eraf’.