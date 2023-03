Rutte en Van der Plas in conclaaf in restaurant De Landbouw: ’Leuk gesprek’

Van der Plas nodigde Rutte uit in het Wassenaarse etablissement ’om te spreken over de verkiezingsuitslag’, zo zegt de BBB-leider na afloop van het gesprek. „Het draagvlak in het kabinet is min of meer opgezegd, en ik wilde van hem weten hoe serieus hij hiermee omgaat.” Wat de reactie van Rutte daarop is, wil Van der Plas niet zeggen.

De BBB-leider wil dat het kabinet ’een pas op de plaats maakt’ met het stikstofbeleid. „Ik heb een aantal grote zorgen uitgesproken. Ook over de vertrouwenscrisis in Nederland, het vasthouden aan 2030 en aan onteigening van boeren. Ik heb tegen Rutte gezegd: haal het er gewoon uit, dat geeft rust.”

Frans Timmermans

Van der Plas wil nu graag in gesprek met EU-commissaris Frans Timmermans, zo zegt ze. „In Europa worden de basisregels vastgelegd. Timmermans heeft al aangegeven dat er wel wat beweging zit, hoe Europa Nederland kan helpen om van het stikstofslot af te komen. Ik ga nu terug naar kantoor, om met hem een afspraak te maken.”

Premier Rutte wilde na afloop van het gesprek niet veel kwijt. Volgens hem was het een ’goed’ en ’leuk gesprek’.