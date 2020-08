Steekpartij in pizzeria in Amsterdam

Het gaat om pizzeria La Festa in de Jordaan. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, zo laat de politie op Twitter weten. Er waren meerdere gasten in het restaurant op het moment van de steekpartij.

Wat de aanleiding van de schermutseling was, is nog onbekend. De identiteit van de dader is mogelijk bekend, aldus de politie.