Mysterieus Chinees longvirus duikt ook in Japan op

De markt in Wuhan waar het virus voor het eerst de kop opstak, werd afgelopen weekeinde uitgebreid onderzocht. Ⓒ AFP

TOKIO - Japan is het derde land waar het mysterieuze coronavirus is waargenomen. Het virus is waarschijnlijk ontstaan in China en later ook bij een persoon in Thailand gevonden. Het Japanse ministerie van Gezondheidszorg bevestigt dat een man die de Chinese stad Wuhan heeft bezocht besmet is met het virus.