Aanhouding na beramen moordplan op man achter Prullenbakvaccin.nl

„Zojuist heeft de recherche een persoon van zijn bed gelicht die wordt verdacht van het bieden van geld om mij te vermoorden. Hij deed die bedreiging omdat ik uitleg geef over nut en noodzaak van vaccins, en door prullenbakvaccin”, schrijft Leenstra woensdagochtend op Twitter.

"Ik doe simpelweg mijn werk"

De huisarts-in-opleiding is de initiatiefnemer van de website prullenbakvaccin.nl, waarop overgebleven coronavaccinaties worden aangeboden. Naar aanleiding van dit initiatief krijgt Leenstra naar eigen zeggen vaker bedreigingen. „Op internet krijg ik regelmatig nare berichten en doodsbedreigingen naar mijn hoofd geslingerd, terwijl ik als huisarts enkel de boodschap van het OMT en het RIVM verkondig”, zegt Leenstra ontzet. „Ik doe simpelweg mijn werk.”

Aangifte

De Utrechter deed zelf aangifte tegen de verdachte. „Meestal negeer ik de nare berichten, maar concrete doodsbedreigingen gaan simpelweg te ver. Want hoewel ik vaak denk dat het bluf is, hoeft er maar één gek tussen te zitten die je echt wat aan wil doen. Bovendien vindt mijn familie de bedreigingen ook niet echt prettig.”

Hij heeft er dan ook bewust voor gekozen nu zijn stem te laten horen. „Het is jammer dat dit soort mensen er zijn, want dat is absoluut niet de meerderheid. Maar ik wil voorkomen dat het populisme wint en vind dat we dit gedrag niet moeten normaliseren. Daarom treed ik hiermee naar buiten.”

Opluchting

Leenstra is dan ook opgelucht dat de politie een verdachte heeft aangehouden. „Ik heb niks anders dan lof voor de politie. De communicatie verliep prettig en ik ben blij dat er iemand staande is gehouden. Daar voel je je veilig door.”

Toch is de bekende huisarts niet bang voor een confrontatie met zijn bedreiger. „Als de verdachte schuldig blijkt van hetgeen hij of zij verdacht wordt, gaat de rechter over zijn of haar straf. Maar ik zou dolgraag tegenover diegene willen plaatsnemen om te vragen waarom die persoon nou zo boos op mij is. Want dat is me echt een raadsel.”

21-jarige verdachte

De politie kan bevestigen dat er in relatie tot de bedreiging aan het adres van Bernard Leenstra woensdagochtend een 21-jarige man uit Hoeksche Waard is aangehouden op verdenking van online opruiing.