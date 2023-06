Premium Het beste van De Telegraaf

Topman hield vol: straat oversteken gevaarlijker dan duikboottrip Titan hing aan elkaar van kampeerspullen, bouwmateriaal en goedkope ledlampjes

Stockton Rush (61), de Amerikaanse topman van OceanGate, is één van de vijf slachtoffers van het drama met duikboot Titan. Wie is de avonturier die investeren in veiligheid ’pure verspilling’ noemde en over wiens duikboot nu steeds meer vragen rijzen?